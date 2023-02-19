«Интер» снова побеждает: Лукаку, Мхитарян и Мартинес не оставили шансов «Удинезе»

После неожиданной ничьей с «Сампдорией» «Интер» дома играл против «Удинезе» и должен был набирать очки, чтобы оторваться от соседей по городу, которые настигли «нерадзурри» на втором месте. Поставленная задача в итоге была выполнена.

В середине первого тайма фавориты поединка получили право пробить пенальти. Ромелу Лукаку слишком слабо направил мяч в угол ворот, и голкипер выручил. Но, как показал ВАР, он раньше времени покинул ленточку. Бельгиец перебил и беспощадно вколотил мяч в нижний угол, открыв счет. Гости наказали соперника за очередную ошибку в обороне, в контратаке Роберто Перейра отыграл на Санди Ловрича, который переправил мяч в верхнюю часть ворот.

После перерыва коллектив Симоне Индзаги все же добился своего. Эдин Джеко после перехвата мяча не смог переиграть голкипера. Затем последовала контратака «Интера», и Генрих Мхитарян мастерски попал в дальний угол. Лаутаро Мартинес мог ставить точку, но слишком по-пижонски пробил, оказавшись в одиночестве перед голкипером. Следом аргентинец получил заброс из глубины поля, был быстрее Яки Бийола и с линии штрафной забил-таки.

3:1, «Интер» проигрывает лидеру 15 очков, соперник делит восьмое место.