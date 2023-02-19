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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» снова побеждает: Лукаку, Мхитарян и Мартинес не оставили шансов «Удинезе»

19 Февраля 2023 • 00:44 Комментировать
Интер Милан
3:1
Удинезе
окончен

После неожиданной ничьей с «Сампдорией» «Интер» дома играл против «Удинезе» и должен был набирать очки, чтобы оторваться от соседей по городу, которые настигли «нерадзурри» на втором месте. Поставленная задача в итоге была выполнена.

В середине первого тайма фавориты поединка получили право пробить пенальти. Ромелу Лукаку слишком слабо направил мяч в угол ворот, и голкипер выручил. Но, как показал ВАР, он раньше времени покинул ленточку. Бельгиец перебил и беспощадно вколотил мяч в нижний угол, открыв счет. Гости наказали соперника за очередную ошибку в обороне, в контратаке Роберто Перейра отыграл на Санди Ловрича, который переправил мяч в верхнюю часть ворот.

После перерыва коллектив Симоне Индзаги все же добился своего. Эдин Джеко после перехвата мяча не смог переиграть голкипера. Затем последовала контратака «Интера», и Генрих Мхитарян мастерски попал в дальний угол. Лаутаро Мартинес мог ставить точку, но слишком по-пижонски пробил, оказавшись в одиночестве перед голкипером. Следом аргентинец получил заброс из глубины поля, был быстрее Яки Бийола и с линии штрафной забил-таки.

3:1, «Интер» проигрывает лидеру 15 очков, соперник делит восьмое место.

Протокол игры  
Интер Милан3:1Удинезе
(1:0) Лукаку Ромелу20'  
  43'Ловрич Санди (1:1)
(2:1) Мхитарян Генрих73'  
(3:1) Мартинес Лаутаро89'  
Ханданович СамирДармиан Маттео  39' 46' (Д'Амброзио Данило ( 46') Ачерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелДимарко Федерико 79' (Госенс Робин ( 79') Барелла НиколоБрозович Марсело 66' (Мартинес Лаутаро ( 66') Мхитарян Генрих 84' (Гальярдини Роберто ( 84') Джеко ЭдинЛукаку Ромелу  22' 66' (Чалханоглу Хакан ( 66')
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинШкриньяр МиланБелланова РаульДзанотти МаттиаКордац АлексАслани КристьянОнана Андре
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол Яка  47'Эбосс Энцо 17' (Масина Адам ( 17'  22') Эхизибуэ КингслиУдоги ДестиниПерейра Роберто 76' (Самарджич Лазар ( 76') Уолас СоузаЛоврич Санди 75' (Арслан Толгай-Али ( 75') Товен Флорьян 61' (Саксесс Исаак ( 61') Гомеш Бету 76' (Эбоселе Фести ( 76')
Запасные: Паделли ДаниэлеБута ЛеонардуПьяна ЭдоардоПафунди СимонеАбанква Джеймс
18 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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