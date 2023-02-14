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Чемпионат Италии. Серия А

Де Врей: «Испанские клубы? Пока я сфокусирован на матчах за «Интер»

14 Февраля 2023 • 11:28 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
18.02 22:45

Центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей прокомментировал ситуацию со своим контрактом. Напомним, нидерландец в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит своё истекающее соглашение с «нерадзурри».

«У меня хорошие отношения с руководством «Интера», мы пока продолжаем переговоры о новом контракте. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Меня хотят испанские клубы? Мой агент говорил мне об этом, но сейчас я сфокусирован на матчах за «Интер», – цитирует де Врея журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее ходили слухи об интересе к де Врею со стороны мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей трансферы футбола - лето 2023
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