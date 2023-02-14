Де Врей: «Испанские клубы? Пока я сфокусирован на матчах за «Интер»

Центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей прокомментировал ситуацию со своим контрактом. Напомним, нидерландец в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит своё истекающее соглашение с «нерадзурри».

«У меня хорошие отношения с руководством «Интера», мы пока продолжаем переговоры о новом контракте. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Меня хотят испанские клубы? Мой агент говорил мне об этом, но сейчас я сфокусирован на матчах за «Интер», – цитирует де Врея журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее ходили слухи об интересе к де Врею со стороны мадридского «Атлетико».