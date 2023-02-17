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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья назвал «Реал» клубом, за который никогда не стал бы выступать

17 Февраля 2023 • 20:30 Комментировать (1)
Осасуна
...
Реал Мадрид
1 4.60 X 3.55 2 1.82
18.02 23:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас порадовал болельщиков своим ответом.

Летом бразилец, выступавший на тот момент за «Лидс», мог оказаться в «Челси» либо «Арсенале», но настоял на переходе в «Барселону». По словам 26-летнего футболиста, он бы не стал играть за мадридский «Реал»: «Клуб, в котором я бы никогда не хотел играть? «Реал», – ответил на вопрос Рафинья, цитируемый испанскими СМИ.

Трансфер Рафиньи Диаса обошёлся «Барселоне» в 58 млн евро. В текущем сезоне в активе игрока семь забитых мячей и девять результативных передач в 31 поединке за команду Хави Эрнандеса во всех соревнованиях.

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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Ceroki
17 Февраля 2023 в 20:36
???? Можно подумать в Реале мечтали его видеть ))
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