Рафинья назвал «Реал» клубом, за который никогда не стал бы выступать

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас порадовал болельщиков своим ответом.

Летом бразилец, выступавший на тот момент за «Лидс», мог оказаться в «Челси» либо «Арсенале», но настоял на переходе в «Барселону». По словам 26-летнего футболиста, он бы не стал играть за мадридский «Реал»: «Клуб, в котором я бы никогда не хотел играть? «Реал», – ответил на вопрос Рафинья, цитируемый испанскими СМИ.

Трансфер Рафиньи Диаса обошёлся «Барселоне» в 58 млн евро. В текущем сезоне в активе игрока семь забитых мячей и девять результативных передач в 31 поединке за команду Хави Эрнандеса во всех соревнованиях.