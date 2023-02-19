Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» не сомневается в возвращении Деста

19 Февраля 2023 • 20:33 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.20 X 6.50 2 15.00
Через 1 ч. 41 мин.

В «Барселоне» считают, что Серджино Дест вернётся в клуб по окончании сезона.

Правый защитник проводит текущую кампанию в «Милане» на правах аренды, однако итальянский клуб, как сообщалось ранее, не планирует выкупать 22-летнего футболиста. По информации журналиста Феррана Кореаса, в «Барселоне» смирились с позицией «россонери» и уже строят планы относительно дальнейшего пребывания американского латераля в каталонском клубе.

Серджино Дест провёл 14 матчей за «Милан» в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 16 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Серджино Дест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА КАДИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аталанта Аталанта
Лечче Лечче
1
2
1.54 4.50 6.00
Видео
Окончен
Салернитана Салернитана
Лацио Лацио
0
2
4.90 4.10 1.69
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Эмполи Эмполи
1
1
1.78 3.85 4.60
Видео
63 мин
Специя Специя
Ювентус Ювентус
0
1
5.20 4.00 1.67
Видео
19.02.23 в 22:45
Рома Рома
Верона Верона
1.52 4.20 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
21:09 · Италия. Серия А
Сарри: «Иммобиле впадает в депрессию, когда подолгу не может забить»
21:00 · Италия. Серия А
«Барселона» пока не имеет планов на Юмтити
20:33 · Италия. Серия А
«Барселона» не сомневается в возвращении Деста
19:30 · Италия. Серия А
«Специя» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:05 · Италия. Серия А
«Фиорентина» не без проблем ушла от поражения в матче с «Эмполи»
18:58 · Италия. Серия А
«Лацио» переиграл «Салернитану» благодаря дублю Иммобиле
18:58 · Италия. Серия А
Ди Мария начнёт в запасе матч со «Специей» - объявлен состав «Ювентуса»
18:50 · Италия. Серия Б
Спортивный директор «Венеции» Брендолин: «Думаю, мы отпустим Черышева, если его вызовут в сборную России в марте»
16:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может заменить Райса дорогостоящим хавбеком
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен полузащитник «Интера»
16:28 · Италия. Серия А
«Аталанта» неожиданно уступила «Лечче», пропустив всё, что летело в створ
15:49 · Италия. Серия А
Рабио высказался о своём будущем
15:44 · Италия. Серия А
Смородская: «Миранчуку ещё год точно стоит провести в «Торино» 1
15:17 · Италия. Серия А
«Реал» хочет подписать Хвичу, но цена высока слухи
15:14 · Италия. Серия А
Лукаку — о смерти Атсу: «Спи спокойно, брат»
Все новости
Рекомендуем