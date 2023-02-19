«Барселона» не сомневается в возвращении Деста

В «Барселоне» считают, что Серджино Дест вернётся в клуб по окончании сезона.

Правый защитник проводит текущую кампанию в «Милане» на правах аренды, однако итальянский клуб, как сообщалось ранее, не планирует выкупать 22-летнего футболиста. По информации журналиста Феррана Кореаса, в «Барселоне» смирились с позицией «россонери» и уже строят планы относительно дальнейшего пребывания американского латераля в каталонском клубе.

Серджино Дест провёл 14 матчей за «Милан» в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 16 млн евро.