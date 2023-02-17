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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Каталончополи»: «Барселону» могут исключить из Ла Лиги за подкуп судей

17 Февраля 2023 • 00:18 Комментировать
Барселона
...
Кадис
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19.02 23:00

У «Барселоны» новая проблема. Клуб подозревают в даче взятки бывшему вице-президенту Технического комитета Федерации футбола Испании, что грозит исключением из Ла Лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в ситуации.

«Барселона» продолжает притягивать к себе проблемы. У каталонцев много финансовых сложностей, что грозило чуть ли не банкротством. Эту проблему руководство «блауграны» вроде бы купировало, но теперь возникла ещё одна, более серьёзная. В прессе появилась информация, что «Барселона» выплатила 1,4 миллиона евро компании Dasnil 95, которая принадлежит бывшему вице-президенту Технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрике Негрейре.

Хосе Мария Энрике Негрейра раньше был судьёй. Свою карьеру он начал в 1975 году. По итогам сезона-1981/82 Негрейру признали лучшим судьёй чемпионата Испании. В 1992-м он перестал обслуживать матчи. Его привлекали также к работе на матчах Кубка УЕФА. С 1994 года он стал вице-президентом Технического комитета судей Федерации футбола Испании и занимал эту должность до 2018-го.

По данным прессы, «Барселона» перечислила компании Негрейры 1,4 миллиона евро несколькими платежами в период с 2016 по 2018 год. В то время президентом каталонцев был Хосеп Мария Бартомеу. В 2016-м «Барселона» выплатила чуть больше 532 тысяч евро, в 2017-м – 541, а в 2018-м – 318. По данным El Mundo, каталонцы и вовсе сделали 33 платежа на общую сумму свыше 1,6 миллиона евро. Назначением платежа указывались «подготовка и отправка технических видеоматериалов в клуб» и «консультации по техническому видео». Счета, кроме того, никогда не имели одинаковой суммы и варьировались от 30 250 евро (меньшая сумма) до 90 750 евро (большая сумма).

Бартомеу заявил, что в 2018 году платежи прекратились не из-за ухода Негрейры, а лишь в целях сокращения расходов. Более того, он сказал, что услуги оплачивались и ранее. По его словам, отчёты уже существовали «по крайней мере в 2003 году», когда он пришёл в клуб.

«Барселона» не стала отрицать факт оплаты, однако в клубе опровергли домыслы, что указанная сумма была выплачена для влияния на судей. Каталонцы заявили, что пользовались услугами для получения отчётов о молодых игроках и вопросах судейства, которые запрашивали тренеры. «Это обычная практика для профессиональных клубов», – отмечено в заявлении «Барселоны». Президент клуба Жоан Лапорта подтвердил эту версию в своём комментарии: «Барселона» в прошлом пользовалась услугами внешнего консультанта для получения отчётов об игроках из низших дивизионов, а также для получения рекомендаций по судейству. Это делают и другие испанские клубы, это нормально». При этом в «Барселоне» подчёркивают, что информация о выплате всплыла именно в тот момент, когда команда набрала хорошую форму и уверенно лидирует в чемпионате.

Интересно, что имя Негрейры уже не в первый раз всплывает в отношении «Барселоны». В 1994 году президент «Реала» в ту пору Рамон Мендоса намекал, что вице-президент Технического комитета судей лоялен к каталонцам. Тогда глава мадридцев со страниц газеты Marca обвинил Негрейру в симпатии к «Барселоне». По словам Мендосы, функционер проводил беседы с арбитрами, которые обслуживали поединки каталонцев.

Вне зависимости от природы платежа «Барселоны», деятельность выглядит как нарушение 22 статьи Устава Федерации футбола Испании: «Клубы должны воздерживаться от любой деятельности, которая ставит под угрозу честность Федерации или её соревнований, или влечёт за собой футбольную дискредитацию».

Самый главный вопрос в том, кто и как будет расследовать эту историю. Дело в том, что сама Федерация вряд ли инициирует разбирательство, если только не будет запроса от органов правосудия. В настоящий момент дело находится в руках прокуратуры, но пока расследование ведётся лишь в отношении самого Негрейры в результате проверки местного Минфина. В отношении «Барселоны» есть только подозрение в недобросовестных действиях, но это не вопрос прокуратуры. В свою очередь Технический комитет выпустил заявление, где подчеркнул, что Негрейра не является его членом с 2018 года, и готов к любому содействию в расследовании. Тем не менее, если будет доказано, что «Барселона» влияла на результаты матчей, то по закону Испании клуб может быть исключён из Ла Лиги.

Роман Андреев

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