Рафинья: «Я всё ещё адаптируюсь к «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас признался, что ещё не до конца адаптировался к новой команде после летнего перехода из «Лидса» за 58 миллионов евро. Напомним, 26-летний бразилец способен сыграть на обоих флангах атаки.

«Я стараюсь учиться в каждом матче. Мы продолжим совершать ошибки, но в каждом матче ды должен учиться чему-то новому. Это мой первый сезон в «Барселоне», все новые игроки нуждаются в адаптации. Сейчас я переживаю лучший момент карьеры, но при этом всё ещё адаптируюсь к «Барселоне», – заявил Рафинья на пресс-конференции перед первым матчем ⅛ финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Рафинья отметился 4 голами и 4 ассистами в 20 матчах Ла Лиги.