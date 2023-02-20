Хави – о Серхи Роберто: «Никогда не видел настолько несправедливо критикуемого игрока»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес выступил в защиту Серхи Роберто.

31-летний футболист отметился голом и результативной передачей в матче против «Кадиса», принеся «сине-гранатовым» победу со счётом 2:0.

«Я регулярно вижу Серхи на тренировках, в матчах он тоже хорош, но его всё равно постоянно критикуют – для меня это загадка. Он большой фанат «Барселоны», и критика в его адрес – самая несправедливая критика, которую я когда-либо слышал в своей карьере.

Он очень альтруистичен, всегда полезен для команды, в какой бы роли ему ни приходилось играть. Его отношение к делу можно считать образцовым. Я хочу, чтобы он продлил контракт и провёл в клубе ещё много лет», – заявил после матча Хави.