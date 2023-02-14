Абидаль рассказал, когда «Барселона» вернётся на прежний уровень

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль порассуждал о том, когда «Барса» снова вернётся на свой прежний уровень, а именно будет претендовать на победу в Лиге чемпионов УЕФА.

«Когда мы вновь увидим «Барселону» великой? Скоро! У нас новый тренер, мы уже в этом сезоне сможем победить в чемпионате Испании, а в Лиге Европы «МЮ» тоже можно проходить, — заключил Абидаль.

Напомним, что в еврокубковой весне «сине-гранатовые» оказались в Лиге Европы, заняв третье место в своей группе на групповом этапе Лиги чемпионов. На стадии 1/16 финала подопечные Хави встретятся с «Манчестер Юнайтед». В Ла Лиге «Барселона» - безоговорочный лидер, отрыв от мадридского «Реала» составляет 11 очков.