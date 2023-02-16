Симонс: «Я до сих пор общаюсь с Гави»

Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс поделился воспоминаниями игры за академию «Барселоны». Нидерландец дружил там с нынешним полузащитником «сине-гранатовых» Гави – самым лучшим молодым игроком 2022 года по версии France Football.

«Я играл вместе с Гави, ведь он тоже жил в Ла Масии. У меня всегда были очень хорошие отношения с ним, а также с Алехандро Бальде. Мы были очень хорошими друзьями и продолжаем поддерживать тесную связь», – цитирует Симонса Marca.

В нынешнем сезоне Симонс отметился 10 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Нидерландов. Напомним, игрок проводит свой первый сезон за ПСВ после летнего перехода из «ПСЖ».