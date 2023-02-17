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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хулиан Араухо стал игроком «Барселоны» официально

17 Февраля 2023 • 21:01 Комментировать
Барселона
...
Кадис
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19.02 23:00

Мексиканский правый защитник Хулиан Араухо стал игроком «Барселоны». О трансфере в соцсетях сообщает пресс-служба его бывшей команды – «Лос-Анджелес Гэлакси».

Однако до нового сезона мексиканец не сможет играть за основу «Барсы», поэтому будет пока тренироваться в «Барселоне Атлетик» - второй команде «сине-гранатовых».

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Барса» не успела полностью оформить переход игрока – каталонцы опоздали на 18 секунд и в ФИФА такой трансфер отказались считать действительным.

21-летний Араухо выступал за «Лос-Анджелес» Гэлакси с 2021 года, стоимость футболиста оценивают в 6 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хулиан Араухо Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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