«Барселона» согласовала переход защитника «Айнтрахта»

«Барселона» достигла устной договорённости с центральным защитником франкфуртского «Айнтрахта» Эваном Ндика.

Об интересе каталонского клуба к 23-летнему футболисту стало известно около недели назад. С тех пор руководству «сине-гранатовых» удалось достичь прогресса в переговорах: согласно сведениям Sport1, стороны уже согласовали условия перехода предстоящим летом. Контракт француза истекает по окончании сезона, поэтому в июне он будет доступен в качестве свободного агента.

Эван Ндика провёл 29 матчей за «Айнтрахт» в текущем сезоне, отметившись одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 млн евро.