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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» согласовала переход защитника «Айнтрахта»

13 Февраля 2023 • 21:56 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Вердер
18.02 20:30

«Барселона» достигла устной договорённости с центральным защитником франкфуртского «Айнтрахта» Эваном Ндика.

Об интересе каталонского клуба к 23-летнему футболисту стало известно около недели назад. С тех пор руководству «сине-гранатовых» удалось достичь прогресса в переговорах: согласно сведениям Sport1, стороны уже согласовали условия перехода предстоящим летом. Контракт француза истекает по окончании сезона, поэтому в июне он будет доступен в качестве свободного агента.

Эван Ндика провёл 29 матчей за «Айнтрахт» в текущем сезоне, отметившись одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт Эван Ндика трансферы футбола - лето 2023
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АЙНТРАХТ ФР ВЕРДЕР
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