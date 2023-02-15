Камада покинет «Айнтрахт» летом на правах свободного агента

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада дал понять руководству своего клуба, что не намерен продлевать свой истекающий контракт. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, японец покинет команду следующим летом на правах свободного агента.

Напомним, Камада находится в шорт-листе каталонской «Барселоны». Ранее ходили слухи, согласно которым в гонке за футболистом в данный момент лидирует английский «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне на счету Камада 7 голов и 4 результативных передач в чемпионате Германии. Даити также записал на свой актив три гола в Лиге чемпионов, где «Айнтрахт» скоро сыграет в ⅛ финала с «Наполи».