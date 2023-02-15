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Чемпионат Германии. Бундеслига

Камада покинет «Айнтрахт» летом на правах свободного агента

15 Февраля 2023 • 13:01 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
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18.02 20:30

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада дал понять руководству своего клуба, что не намерен продлевать свой истекающий контракт. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, японец покинет команду следующим летом на правах свободного агента.

Напомним, Камада находится в шорт-листе каталонской «Барселоны». Ранее ходили слухи, согласно которым в гонке за футболистом в данный момент лидирует английский «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне на счету Камада 7 голов и 4 результативных передач в чемпионате Германии. Даити также записал на свой актив три гола в Лиге чемпионов, где «Айнтрахт» скоро сыграет в ⅛ финала с «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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АЙНТРАХТ ФР ВЕРДЕР
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