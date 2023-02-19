​«Барселона» объявила состав на матч с «Кадисом»

В двадцать втором туре испанского чемпионата «Барселона» встречается с «Кадисом», матч состоится на домашней арене каталонского суперклуба. Накануне игры наставник лидеров испанского чемпината, известный специалист Хави Эрнандес, объявил состав своей дружины на предстоящую игру.

«Барселона»: тер Штеген, Гави, Левандовски, Фати, Ферран, Кристенсен, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между каталонской «Барселоной» и «Кадисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.