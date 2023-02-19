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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» объявила состав на матч с «Кадисом»

19 Февраля 2023 • 21:47 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.25 X 6.20 2 13.00
Через 0 ч. 6 мин.

В двадцать втором туре испанского чемпионата «Барселона» встречается с «Кадисом», матч состоится на домашней арене каталонского суперклуба. Накануне игры наставник лидеров испанского чемпината, известный специалист Хави Эрнандес, объявил состав своей дружины на предстоящую игру.

«Барселона»: тер Штеген, Гави, Левандовски, Фати, Ферран, Кристенсен, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между каталонской «Барселоной» и «Кадисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.


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БАРСЕЛОНА КАДИС
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