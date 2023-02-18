Хави: «Невероятно, что меня называют оборонительным тренером»

Рулевой «Барселоны» Хави не согласен с мнением о том, что он в своём тренерском подходе уделяет главное место обороне.

«Иногда, как в матче с «Реалом Сосьедад», мы используем схему 3-4-3. Мы хотим возвращать себе мяч на половине поля соперника. Мы, наверное, самая атакующая команда в Европе вместе с «Манчестер Сити». Невероятно, что меня называют оборонительным тренером», - сказал Хави на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт 19 февраля – против «Кадиса» на своём поле. На текущий момент каталонцы лидируют в Ла Лиге, опережая второй «Реал» на восемь очков.