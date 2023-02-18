Хави: «Не сомневался, что Рафинья добьётся успеха»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что не сомневался в успехе полузащитника команды Рафиньи. Напомним, летом бразилец перебрался на «Камп Ноу» из «Лидса» за 58 миллионов евро.

«Я ему очень доверяю. Он игрок с наибольшим количеством ассистов в команде. Рафинья забивает, действует смело в обыгрыше. Это необыкновенный футболист. Когда была критика, я не сомневался, что он добьётся успеха», – сказал Хави на пресс-конференции.

Рафинья в нынешнем сезоне отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами в чемпионате Испании. Ранее ходили слухи, что «Барселона» может продать игрока летом обратно в Английскую премьер-лигу.