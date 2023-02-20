В последнем матче двадцать второго тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» обыграла со счетом 2:0 «Кадис», сумев, как можно понять из счета, сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это был уже семнадцатый матч «Барселоны» в текущем сезоне, в котором она не пропустила ни мяча.

По этому показателю «Барселона» побила рекорд «Депортиво» из Ла-Коруньи образца сезона 1993/1994 - тогда у команды после двадцати двух туров было шестнадцать матчей, отыгранных на ноль.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Альмерией» - еще одна хорошая возможность провести сухой матч.