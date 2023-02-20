Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» побила рекорд «Депортиво»

20 Февраля 2023 • 06:10 Комментировать
Барселона
2:0
Кадис
окончен

В последнем матче двадцать второго тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» обыграла со счетом 2:0 «Кадис», сумев, как можно понять из счета, сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это был уже семнадцатый матч «Барселоны» в текущем сезоне, в котором она не пропустила ни мяча.

По этому показателю «Барселона» побила рекорд «Депортиво» из Ла-Коруньи образца сезона 1993/1994 - тогда у команды после двадцати двух туров было шестнадцать матчей, отыгранных на ноль.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Альмерией» - еще одна хорошая возможность провести сухой матч.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Депортиво Барселона Марк-Андре Тер Штеген
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Кадис Кадис
2
0
Видео
20.02.23 в 23:00
Хетафе Хетафе
Валенсия Валенсия
3.00 2.90 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Февраля
06:20 · Испания. Ла Лига
Гави: «Надо продолжать в том же духе»
06:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» побила рекорд «Депортиво»
04:30 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет арендовать игрока «Манчестер Сити»
03:00 · Испания. Ла Лига
Хави: «Оцениваю профессионализм Феррана Торреса на 10 из 10»
01:57 · Испания. Ла Лига
Хави – о Серхи Роберто: «Никогда не видел настолько несправедливо критикуемого игрока»
01:39 · Испания. Ла Лига
Хави оценил игру «Барселоны» в матче против «Кадиса»
01:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сыграла «на ноль» в 17 из 22 матчей Ла Лиги – рекорд 1
00:28 · Испания. Ла Лига
Результативность Серхи Роберто в Ла Лиге увеличилась почти в 10 раз после назначения Хави
00:14 · Испания. Ла Лига
С начала века только Роналду забил свои первые 15 голов в Ла Лиге быстрее, чем Левандовски
19 Февраля
23:53 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Атлетико» – совсем другая команда, когда Гризманн в форме»
23:46 · Испания. Ла Лига
Роджерс пропустил 400-й гол в АПЛ в качестве наставника
23:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не побеждает «Кадис» дома с 2006 года
23:22 · Италия. Серия А
«Реал» и Браим Диас ведут переговоры о продлении контракта
22:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:27 · Испания. Ла Лига
Гол Гризманна позволил «Атлетико» переиграть «Атлетик»
Все новости
Рекомендуем