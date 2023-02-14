Кунде признался, что не очень любит играть справа в защите

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о своей любимой позиции на поле.

Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес часто задействует 24-летнего француза на правом фланге обороны, и журналисты поинтересовались у игрока, в какой роли ему комфортнее: «Все знают, на какой позиции я люблю играть больше всего. Действуя справа, я стараюсь приспосабливаться, и я делаю это ради команды. Некоторые матчи нравятся мне больше, некоторые – меньше», – сказал в интервью CatRadio Кунде, явно намекая, что предпочитает играть в центре.

Жюль Кунде пополнил ряды «Барселоны» прошлым летом, перебравшись из «Севильи».