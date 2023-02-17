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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри получил травму прямой мышцы бедра

17 Февраля 2023 • 13:40 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.19 X 6.80 2 15.00
19.02 23:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри получил травму, которая может оставить его вне обоймы на некоторое время. Официальный сайт «сине-гранатовых» подтвердил, что футболист получил травму прямой мышцы бедра в матче против «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Пока неизвестно, сколько времени пропустит Педри, но его участие в ответном матче против «Манчестер Юнайтед» через неделю находится под сомнением.

Напомним, в нынешнем сезоне Педри записал на свой актив 6 голов в чемпионате Испании – это уже лучший показатель в карьере 20-летнего полузащитника, который проводит свой третий сезон за «Барселону».

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Барселона Педри
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