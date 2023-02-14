Эрик Гарсия не покинет «Барселону» в обозримом будущем

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия не покинет команду в летнее трансферное окно. По информации от издания Sport, игрок является неприкасаемым для руководства «Барселоны». Так будет продолжаться до тех пор, пока Гарсия лично не попросит его отпустить.

В последнее время Эрик потерял место в основном составе и практические не получает игровое время. Несмотря на это, Гарсия сохраняет профессионализм и продолжает усердно тренироваться на тренировках.

По сведениям источника, в руководстве «Барселоны» уверены, что Гарсия в будущем может добиться серьёзного прогресса и значительно улучшить свои навыки.