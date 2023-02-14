Альба: «У меня отличные отношения с Луисом Энрике»

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба рассказал о своих отношениях с бывшим тренером «сине-гранатовых» и сборной Испании Луисом Энрике. Напомним, специалист покинул «красную фурию» после вылета с чемпионата мира на стадии ⅛ финала от Марокко.

«У меня отличные отношения с Луисом Энрике. Он впечатляющий тренер с сильным характером. Были моменты, когда он выбрал других игроков вместо меня, но это подтолкнуло меня стать лучше, и в конечном итоге это окупилось. Луис для меня является лучшим тренером на планете», – цитирует Альбу Barca Universal.

В нынешнем сезоне на счету Альбы гол и три результативные передачи в чемпионате Испании.