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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой: «Барселона» по праву считается лучшим клубом Испании»

19 Февраля 2023 • 09:05 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.20 X 6.50 2 15.00
Через 12 ч. 26 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Кадис».

«В этой паре фаворит очевиден и не стоит ждать особой интриги. «Барселона» сейчас по праву считается лучшим клубом Испании, и вряд ли «Кадис» сможет составить оппозицию каталонцам», — приводит слова Мостового Vseprosport.

По мнению эксперта, встреча пройдет под полным контролем каталонского клуба и завершится сухой победой хозяев.

«Барселона» примет на своем поле «Кадис» сегодня, 19 февраля, начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кадис Александр Мостовой
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БАРСЕЛОНА КАДИС
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