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Чемпионат Испании. Ла Лига

Отец Месси ответил на вопросы о возвращении форварда в «Барселону»

16 Февраля 2023 • 21:41 Комментировать
Барселона
...
Кадис
19.02 23:00

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в конце сезона станет свободным агентом, и его отец, Хорхе Месси, начал активные поиски нового клуба для 35-летнего звёздного футболиста. 13 февраля сообщалось о приезде Месси-старшего в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Хилялем», где готовы платить форварду около 300 миллионов долларов в год. Сегодня же Хорхе Месси заметили в Барселоне.

- Не думаю, что Лео вернется в «Барселону», нет никаких договоренностей, - приводит слова отца футболиста Sport. - Мы даже не разговаривали с президентом Жоаном Лапортой, у нас даже нет предложения от «Барселоны». Этот вариант невозможный? Без понятия, я не знаю, возможно ли это. Я не говорил с Лапортой, стоп! У Лео контракт с «ПСЖ».

Напомним, что Месси переехал из Барселоны в Париж в 2021 году, подписав соглашение по схеме «2+1» с зарплатой 35 млн евро в год.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ Хорхе Месси трансферы футбола - лето 2023
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