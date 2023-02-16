Отец Месси ответил на вопросы о возвращении форварда в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в конце сезона станет свободным агентом, и его отец, Хорхе Месси, начал активные поиски нового клуба для 35-летнего звёздного футболиста. 13 февраля сообщалось о приезде Месси-старшего в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Хилялем», где готовы платить форварду около 300 миллионов долларов в год. Сегодня же Хорхе Месси заметили в Барселоне.

- Не думаю, что Лео вернется в «Барселону», нет никаких договоренностей, - приводит слова отца футболиста Sport. - Мы даже не разговаривали с президентом Жоаном Лапортой, у нас даже нет предложения от «Барселоны». Этот вариант невозможный? Без понятия, я не знаю, возможно ли это. Я не говорил с Лапортой, стоп! У Лео контракт с «ПСЖ».

Напомним, что Месси переехал из Барселоны в Париж в 2021 году, подписав соглашение по схеме «2+1» с зарплатой 35 млн евро в год.