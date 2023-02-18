Хави: «Мы должны выиграть чемпионат»

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая второй «Реал» на восемь очков. Главный тренер каталонской команды Хави высказался о возможном чемпионстве «сине-гранатовых».

«Я был бы зол, если бы мы упустили чемпионство. Мы должны выиграть чемпионат. Впереди ещё много матчей, но всё зависит от нас. Мы должны сделать это», - сказал Хави в ходе субботней пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 19 февраля. Команда Хави будет играть против «Кадиса» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.