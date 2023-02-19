Альбу поздравили с 450-м матчем за «Барселону»

Мы уже сообщали о том, что Жорди Альба провел свой 450-й матч за «Барселону», это случилось в поединке в рамках Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Как стало известно, после игры партнеры по команде поздравили Альбу с круглой датой, подарив ему специальную футболку, а сам он написал об этом в социальной сети.

- Добраться до 450-го матча за «Барселону» - это честь и гордость. «Барселона» - команда всей моей жизни. Теперь я хочу добраться и до других круглых дат, - цитирует слова Альбы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сегодня «Барселона» сыграет в рамках Ла Лиги против «Кадиса».