Тер Штеген: «Гави на тренировках так же агрессивен, как и во время матчей»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о характере полузащитника команды Гави, который был признан лучшим молодым футболистом в мире в 2022 году.

«Гави делает то, что нам необходимо. Своим стилем он не похож на других полузащитников, которые были у нас в составе. Именно поэтому он очень важен для команды. Гави плевать, если перед ним стоит двухметровый защитник, он борется за каждый мяч. На тренировках Гави такой же агрессивный, как и во время матчей», – цитирует тер-Штегена ESPN.

В нынешнем сезоне на счету Гави один гол и две результативные передачи в чемпионате Испании. Футболисту в данный момент всего 18 лет.