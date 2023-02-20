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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» без лишних усилий обыграла «Кадис», сэкономив силы перед визитом на «Олд Траффорд»

20 Февраля 2023 • 00:52 Комментировать
Барселона
2:0
Кадис
окончен

«Барселона» и «Кадис» сыграли в рамках 22-го тура Ла Лиги.

Протокол игры  
Барселона2:0Кадис
(1:0) Роберто Серхи43'  
(2:0) Левандовски Роберт45'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльКристенсен АндреасГарсия ЭрикБальде АлехандроГавиДе Йонг Френки  66' 69' (Кесси Франк ( 69'  79') Роберто СерхиТоррес ФерранЛевандовски Роберт 74' (Рафинья Диас ( 74') Фати Ансу
Запасные: Бускетс СерхиоПенья ИньякиАльба ЖордиАлонсо МаркосТорре ПаблоТенас Арнау
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес ЛуисХименес ФалиАрзамендия СантьягоАлькарас Рубен  54' 69' (Сан Эметерио Феде ( 69'  82') Эскаланте Гонсало 62' (Алехо Иван ( 62') Бонгонда Тео 62' (Собрино Рубен ( 62') Алекс ФернандесОкампо Брайан 62' (Лосано Энтони ( 62') Рохер Марти  24' 74' (Рамос Кристофер ( 74')
Запасные: Диарра ЮбаМере ХорхеАзнар ВикторМбайе МамадуПарра Рауль
19 февраля. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

«Барселона» уже по традиции завершала воскресную программу тура Ла Лиги. Пока у каталонцев получается отлично – шесть побед в последних шести матчах чемпионата Испании, уверенный отрыв от «Реала». Чуть-чуть смазывают ситуацию кадровые новости – травмированы Педри, Дембеле, Бускетс, дисквалифицирован Араухо и возможный вылет из Лиги Европы. Каталонцы знатно закусились с «Манчестер Юнайтед», не сумев победить дома – 2:2.

Видимо, первые минут 15 «Барселона» ещё думала о предстоящем матче с «дьяволами» или просто экономила силы. «Кадис» спокойно сдерживал вялые атаки, даже сам забил из офсайда, но этим лишь раззадорил хозяев. Получив тревожный звоночек, каталонцы задвигались активнее. Гави обыграл двоих, отдал на Торреса – Ферран прострелил, а Карселен, опережая Левандовски, пальнул по своим воротам. Повезло «Кадису», что мяч прошёл выше створа.

Далее уже Торрес сверкнул. Ферран тоже накрутил двух соперников, вошёл в штрафную площадь, сместился чуть к центру, пробил. И не попал, как и во многих других случаях. Левандовски с метра пытался затолкать мяч в ворота, но защитник «Кадиса» и острый угол не позволили ему этого сделать – сетка сотряслась из-за воздействия с внешней стороны. Однако такое давление предвещало гол, и он случился.

Даже два. «Барселона» стрельнула дуплетом под занавес первого тайма. Сначала плоды принёс очередной проход Торреса. Ферран вновь обыграл пару опекунов и навесил на Левандовски. Роберт пробил головой в падении, Карселен вынес мяч с «ленточки», но точно на Серхи Роберто, которому оставалось расстрелять пустой створ метров с десяти – 1:0. А через две минуты поляк забил уже сам. Левандовски на дуге штрафной площади получил мяч от Гави, мастерски развернулся и пробил в угол – 2:0.

Несмотря на отсутствие интриги второй тайм прошёл интересно. Левандовски вновь загубил супершанс, замыкая резанный кросс Гави. С трёх метров поляк перекидывал голкипера, но заодно перекинул и ворота. А через минуту отменили второй гол Рохера Марти. После подачи от угла поля Фали не дал тер Штегену до мяча добраться, а форвард «Кадиса» с угла вратарской поразил уже опустевший створ. Рефери же сразу свистнул и показал, что была атака на вратаря.

И вот после этого каталонцы уже решили засушить матч, докатив до победы. Хотя «Кадис» был очень близок к голу – два раза классные сейвы совершал тер Штеген, однажды переведя мяч в штангу. Победа над «Кадисом» возвращает «Барселоне» восьмиочковый отрыв от «Реала», теперь нужно готовиться к сложнейшему выезду на «Олд Траффорд».

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