Араухо прокомментировал возможное возвращение Месси в «Барселону»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос о вероятном возвращении в клуб Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий пока не продлил истекающий этим летом контракт с «Пари Сен-Жермен». Возвращение в «Барселону» – один из возможных вариантов продолжения карьеры для 35-летнего игрока.

«Все мы хотели бы, чтобы Месси снова был здесь, – рассказывает Араухо в интервью испанским СМИ. – Лео – лучший игрок в мире, он определённо сделал бы нашу команду сильнее. Это было бы потрясающе, и все мы хотели бы этого, но я не знаю, что произойдёт на самом деле», – заявил уругвайский футболист.