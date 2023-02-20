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Чемпионат Испании. Ла Лига

С начала века только Роналду забил свои первые 15 голов в Ла Лиге быстрее, чем Левандовски

20 Февраля 2023 • 00:14 Комментировать
Барселона
2:0
Кадис
окончен

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в 15 забитых мячей в рамках Ла Лиги.

Польский футболист отличился в конце первого тайма матча против «Кадиса», установив на табло счёт 2:0. Лидеру атаки «сине-гранатовых», таким образом, потребовалось всего 19 матчей, чтобы отличиться в чемпионате Испании 15 раз. Как отмечает Opta, с начала нынешнего века только Криштиану Роналду (сезон 2009/10) добивался этого результата быстрее – 17 матчей.

Роберт Левандовски возглавляет список бомбардиров Ла Лиги, опережая Карима Бензема и Хоселу, отличившихся по 11 раз. В активе поляка также пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Роберт Левандовски
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