С начала века только Роналду забил свои первые 15 голов в Ла Лиге быстрее, чем Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в 15 забитых мячей в рамках Ла Лиги.

Польский футболист отличился в конце первого тайма матча против «Кадиса», установив на табло счёт 2:0. Лидеру атаки «сине-гранатовых», таким образом, потребовалось всего 19 матчей, чтобы отличиться в чемпионате Испании 15 раз. Как отмечает Opta, с начала нынешнего века только Криштиану Роналду (сезон 2009/10) добивался этого результата быстрее – 17 матчей.

Роберт Левандовски возглавляет список бомбардиров Ла Лиги, опережая Карима Бензема и Хоселу, отличившихся по 11 раз. В активе поляка также пять голевых передач.