Рафинья назвал два топ-клуба, которым симпатизирует

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас рассказал о клубных пристрастиях.

У бразильского вингера спросили, какие клубы ему нравятся за пределами испанской Ла Лиги, на что тот дал чёткий ответ: «Я предпочитаю «Арсенал» и «ПСЖ», – передаёт журналист Крис Уитли слова 26-летнего игрока «сине-гранатовых», также признававшегося в нежелании выступать за мадридский «Реал».

Примечательно, что прошлым летом лондонский «Арсенал» находился в числе главных претендентов на Рафинью, однако тот предпочёл дождаться предложения от «Барселоны», куда в итоге и перебрался за 58 млн евро из английского «Лидса».