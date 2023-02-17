Артета недоволен календарём АПЛ

В среду «Арсенал» проводил перенесённый матч Премьер-лиги с «Манчестер Сити». А уже в субботу команде Микеля Артеты предстоит матч против «Астон Виллы». Его «канониры» начнут днём – в 12:30 по местному времени.

«Для Лиги чемпионов есть определённые правила. Если ты играешь в среду вечером, то потом не можешь играть в субботу в обед. Думаю, это должно применяться к любому соревнованию», - сказал Артета, чьи слова приводит на своих страницах BBC.

Напомним, что в среду «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Как следствие, «горожане» теперь лидируют в Премьер-лиге – они обошли «канониров» по дополнительным показателям.