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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета недоволен календарём АПЛ

17 Февраля 2023 • 18:18 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Арсенал
1 4.40 X 3.70 2 1.80
Через 20 ч. 48 мин.

В среду «Арсенал» проводил перенесённый матч Премьер-лиги с «Манчестер Сити». А уже в субботу команде Микеля Артеты предстоит матч против «Астон Виллы». Его «канониры» начнут днём – в 12:30 по местному времени.

«Для Лиги чемпионов есть определённые правила. Если ты играешь в среду вечером, то потом не можешь играть в субботу в обед. Думаю, это должно применяться к любому соревнованию», - сказал Артета, чьи слова приводит на своих страницах BBC.

Напомним, что в среду «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Как следствие, «горожане» теперь лидируют в Премьер-лиге – они обошли «канониров» по дополнительным показателям.

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АСТОН ВИЛЛА АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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snk6565
17 Февраля 2023 в 18:27
Вот засц@л Пепкин выкормыш...то, что мы играли 2 недели 10 матчей его устраивало, а тут все против него...хлебай полной ложкой...вот так вот быть в топе
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