Виейра: «До сих пор жалею, что в своё время не перешёл в «Реал»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра вспомнил о своём сорвавшемся переходе в мадридский «Реал» во время футбольной карьеры.

«В своё время я мог перейти в «Реал» Мадрид, ведь клуб мною интересовался. Я решил остаться в «Арсенале», ведь дела складывались хорошо и я чувствовал себя там комфортно. Если вернуться назад во времени, я бы поступил иначе. Я до сих пор жалею, что тогда не перешёл в «Реал».

В данный момент «Кристал Пэлас» од руководство Виейра идёт на 12 месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В качестве футболиста Патрик успел поиграть за такие клубы, как «Арсенал», «Ювентус», «Интер» и «Манчестер Сити».