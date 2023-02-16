«Арсенал» поборется с «МЮ» за Дюмфриса

Лондонский «Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за правого защитника «Интера» Дензела Дюмфриса. Как пишет talkSPORT, «канониры» намерены усилить игроком правый фланг обороны вместо японского защитника Такэхиро Томиясу.

Напомним, что нидерландец на фоне интереса к нему из Англии мог покинуть «нерадзурри» ещё этой зимой, однако решил не менять клубную прописку и страну. Всего в текущем сезоне у него набралось 26 матчей во всех турнирах, в которых он дважды забил и трижды ассистировал.

Ранее сообщалось, что «манкунианцы» уже начали переговоры с Дюмфрисом. Руководит «МЮ», напомним, соотечественник защитника Эрик тен Хаг.