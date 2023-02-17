Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс подписал со своей командой новый контракт сроком на три с половиной года. Об этом стало известно благодаря заявлению на официальном сайте бирмингемского клуба.

Напомним, Мингс выступает за «Астон Виллу» с 2018 года. Игрок перешёл в команду из «Борнмута» ещё в те времена, когда «вилланы» выступали в Чемпионшипе под руководством Дина Смита.

В нынешнем сезоне на счету Мингса одна результативная передача в 19 поединках Английской премьер-лиги. В марте футболисту исполнится 30 лет.

Мингс в свои годы также успел провести 12 официальных матчей за сборную Англии и завоевать серебряную медаль чемпионата Европы.