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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мингс продлил контракт с «Астон Виллой» официально

17 Февраля 2023 • 14:07 Комментировать
Астон Вилла
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Арсенал
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Через 23 ч. 54 мин.

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс подписал со своей командой новый контракт сроком на три с половиной года. Об этом стало известно благодаря заявлению на официальном сайте бирмингемского клуба.

Напомним, Мингс выступает за «Астон Виллу» с 2018 года. Игрок перешёл в команду из «Борнмута» ещё в те времена, когда «вилланы» выступали в Чемпионшипе под руководством Дина Смита.

В нынешнем сезоне на счету Мингса одна результативная передача в 19 поединках Английской премьер-лиги. В марте футболисту исполнится 30 лет.

Мингс в свои годы также успел провести 12 официальных матчей за сборную Англии и завоевать серебряную медаль чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Тайрон Мингс Астон Вилла
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