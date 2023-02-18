Зинченко впервые забил в АПЛ

В матче двадцать четвертого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» вернулся на победный путь, обыграв со счетом 4:2 «Астон Виллу». Второй мяч в этой игре за свою команду забил Александр Зинченко - норвежский полузащитник Мартин Эдегор накатил мяч под удар украинцу, и тот классно, как шар в лузу, положил его в угол ворот.

Как выяснилось, хотя Зинченко уже давно стал фамильярным лицом в английском чемпионате, проведя в нем уже 92 матча, этот гол был для него первым в рамках Премьер-лиги. Зинченко, ранее выступавший за «Манчестер Сити», забивал в кубковых турнирах, но никогда не отличался в АПЛ.