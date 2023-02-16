Эмери: «Уверен, «Ювентус» может выиграть Лигу Европы»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил шансы туринского «Ювентуса» на победу в Лиге Европы. Напомним, «старая синьора» сегодня сыграет в первом матче 1/16 финала против французского «Нанта».

«Уверен, «Ювентус» может выиграть Лигу Европы. Имя команды говорит само за себя. У них есть очень качественные игроки. Победа в Лиге Европы – это своего рода тренировка перед Лигой чемпионов. Вспомните мой путь в «Вильярреале», – заявил Эмери на пресс-конференции.

Напомним, в чемпионате Италии «Ювентус» располагается на девятом месте после снятия 10 очков. Победа в Лиге Европы может позволить «старой синьоре» квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.