Анри обратился к игрокам «Арсенала»

Легендарный форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри обратился к своему бывшему клубу.

«Они пришли к вам домой и избили вас. Но теперь вы должны показать, что вы в состоянии отреагировать на то поражение. С самого начала сезона «Сити» следовал за вами, будьте спокойнее и исправьтесь в следующей игре. Покажите, что можете вы конкурентоспособны, сражайтесь до конца сезона. Хоть вы и проиграли один матч, это не значит, что надо перестать биться во всех остальных», - цитирует Анри CBS Sport.

Напомним, что за каких-то три тура «канониры» потеряли первое место в АПЛ. Сначала в феврале «Арсенал» проиграл на выезде «Эвертону» (0:1), после сыграл дома вничью с «Брентфордом» (1:1) не без судейской ошибки, а 15 февраля уступил «Манчестер Сити» на своём поле – 1:3. После этого «канониры» потеряли первое место в турнирной таблице, сравнявшись с «Сити» по очкам.