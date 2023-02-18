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Анри обратился к игрокам «Арсенала»

18 Февраля 2023 • 00:45 Комментировать
Астон Вилла
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Арсенал
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Через 13 ч. 8 мин.

Легендарный форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри обратился к своему бывшему клубу.

«Они пришли к вам домой и избили вас. Но теперь вы должны показать, что вы в состоянии отреагировать на то поражение. С самого начала сезона «Сити» следовал за вами, будьте спокойнее и исправьтесь в следующей игре. Покажите, что можете вы конкурентоспособны, сражайтесь до конца сезона. Хоть вы и проиграли один матч, это не значит, что надо перестать биться во всех остальных», - цитирует Анри CBS Sport.

Напомним, что за каких-то три тура «канониры» потеряли первое место в АПЛ. Сначала в феврале «Арсенал» проиграл на выезде «Эвертону» (0:1), после сыграл дома вничью с «Брентфордом» (1:1) не без судейской ошибки, а 15 февраля уступил «Манчестер Сити» на своём поле – 1:3. После этого «канониры» потеряли первое место в турнирной таблице, сравнявшись с «Сити» по очкам.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тьерри Анри
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АСТОН ВИЛЛА АРСЕНАЛ
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