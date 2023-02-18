«Арсенал» впервые с 2009 выиграл матч АПЛ за пределами Лондона, в котором проигрывал к перерыву

В субботу «Арсенал» порадовал армию своих болельщиков гостевой победой над «Астон Виллой» со счётом 4:2. Победа команды Микеля Артеты получилась волевой – после первого тайма «канониры» проигрывали 1:2.

Как сообщают специалисты футбольной статистики из Opta, «Арсенал» впервые за долгое время выиграл матч Премьер-лиги за пределами Лондона, в котором проигрывал в счёте после первого тайма. В последний раз «канонирам» это удавалось в гостях у «Ливерпуля» в декабре 2009 года.

«Арсенал» на текущую минуту лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Манчестер Сити» на три очка.