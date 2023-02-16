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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» следит за ситуацией с контрактом Рэшфорда

16 Февраля 2023 • 13:01 Комментировать
Астон Вилла
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Арсенал
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18.02 15:30

Лондонский «Арсенал» пристально следит за ситуацией с контрактом Маркуса Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед». По информации от Football Insider, «канониры» были бы не прочь заполучить в свои ряды нападающего «красных дьяволов».

Контракт Рэшфорда ранее был автоматически продлён до конца следующего сезона. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел бы оставить футболиста на более долгосрочной перспективе, но игрок пока не даёт согласие.

Напомним, ранее ходили слухи, что в трансфере Рэшфорда также заинтересована каталонская «Барселоны». На счету Маркуса 12 голов в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Маркус Рэшфорд
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