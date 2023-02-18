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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Первый гол Зинченко в АПЛ и два подгона от Мартинеса в добавленное время: «Арсенал» победил на «Вилла Парк»

18 Февраля 2023 • 17:30 Комментировать (6)
Астон Вилла
2:4
Арсенал
окончен

«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграли в рамках 24-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Астон Вилла2:4Арсенал
(1:0) Уоткинс Олли5'  
  16'Сака Букайо (1:1)
(2:1) Коутиньо Филиппе31'  
  61'Зинченко Александр (2:2)
  90'Мартинес Эмилиано (2:3)
  90'Мартинелли Габриэл (2:4)
Мартинес Эмилиано  84'Кэш МэттиКонса ЭзриМингс ТайронМорено Алекс 78' (Дуран Джон ( 78') Макгинн ДжонСоарес Дуглас  45' 67' (Дендонкер Леандер ( 67') Камара Бубакар IКоутиньо Филиппе 62' (Рамси Джакоб ( 62') Буэндия Эмилиано 67' (Бэйли Леон ( 67') Уоткинс Олли 78' (Динь Люка ( 78')
Запасные: Янг ЭшлиСинисало ВильямиЧамберс КалумТраоре Бертран
Рамсдейл АаронУайт Бен 79' (Виейра Фабиу ( 79') Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 90' (Холдинг Роб ( 90') Эдегор Мартин 90' (Тирни Киран ( 90') Жоржиньо IIДжака Гранит 79' (Томиясу Такэхиро ( 79') Сака Букайо  45'Нкетиа ЭддиТроссар Леандро 68' (Мартинелли Габриэл ( 68')
Запасные: Нелсон РайсКивёр ЯкубТёрнер МэттСмит-Роу Эмил
18 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

24-й тур английской премьер-лиги открывал лидер сезона. Правда, теперь нужна оговорка – лидер по потерянным очкам. Формально к матчу с «Астон Виллой» лондонцы подходили на втором месте, и только после него вернули себе первую позицию. Посреди недели «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити», уступают «канониры» и по дополнительным показателям, так что при равенстве очков лидерство забрали «горожане».

У команды Микеля Артеты ещё матч в запасе, но психологическая устойчивость пошатнулась. Матч против «Астон Виллы» будто стал продолжением сложнейший игры против «Сити». Хозяева моментом воспользовались, смело рванули в атаку и уже на пятой минуте счёт открыли. Мэттью Кэш мягко забросил мяч из центрального круга на Уоткинса, Олли слева добежал до чужой штрафной площади и из-под Салиба пробил в дальний угол – 1:0. Всё просто.

«Арсенал» конечно же не сдался, ответив своим быстрым голом. Бен Уайт с правого фланга подал на ближнюю штангу, защитник хозяев выбил точно на Букайо Сака, который в касание с линии штрафной площади вколотил мяч под перекладину – 1:1. «Канониры» после гола провели активный отрезок, хорошенько придавили «виллианов», но в итоге пропустили сами.

Пружина хозяйской атаки распрямилась после провала Уайта. Морено получил мяч на левом фланге и прострелил вдоль ворот. Джака любезно махнул ногой мимо мяча, а Коутиньо без помех завершил атаку точным ударом в угол – 2:1. Видно было, «Арсенал» не отошёл от «Сити». Вроде есть игра, есть моменты, но неловкие решения у своих ворот регулярно перерастают в голы «Астон Виллы» и нужно отыгрываться.

Второй раз равный счёт вернул Зинченко. Сака от угла поля отдал на Эдегора, Мартин покатил ещё ближе к центру штрафной, а пробил оттуда Александр, уложивший мяч впритирку со штангой – 2:2. Тут же «Арсенал» обязан был выходить вперёд, но Нкетиа оформил очередной эпик фейл. Эдди получил чистый выход один на один, ушёл от Мартинеса и бил уже по пустым воротам, но умудрился взять выше створа. У «Виллы» же реализация была смертельной – 2 гола за 2 удара в створ ворот.

«Канониры» же продолжили аттракцион невиданной щедрости: после ошибки Консы и передачи Нкетиа Эдегор из штрафной площади расстреливал пустой угол, но банально не попал. Потом уже Габриэл после подачи Эдегора и ошибки Мартинеса затылком бил по пустым воротам – и тут мимо. С такой реализацией удивительно, что «Арсенал» всё-таки смог победить «Астон Виллу».

Уже в компенсированное время Жоржиньо мощнейшим образом выстрелил со средней дистанции, мяч врезался в перекладину, затем в спину Эмилиано Мартинесу и оказался в сетке. Автогол голкипера сборной Аргентины – 2:3! А окончательный счёт установил Габриэл Мартинелли, на восьмой компенсированной минуте убежавший на пустые ворота после рейда Мартинеса в чужую штрафную площадь - 2:4. Преимущество «канониров» над «Манчестер Сити» вновь составляет три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Астон Вилла
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Комментарии (6)
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FORZAYOU
18 Февраля 2023 в 18:45
Зину с почином, и Жору почти тоже)
kos34rus
18 Февраля 2023 в 17:53
Арсений вот это да. Мое почтение !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aegur
18 Февраля 2023 в 17:50
пушкари по игре были лучше соперника на целых две головы gresnikа))
некоторая кривоногость пушкарей во втором тайме навеяла мысли о потере очков...но не случилось))
Zed2891
18 Февраля 2023 в 17:43
Сомневаюсь, зимой нужен был нападающий, с нкетиями чемпионами не становятся. Сколько ему нужно моментов чтобы забить, уму не постижимо
LMI
18 Февраля 2023 в 17:34
Вот это КРАЙНЕ ВАЖНАЯ ПОБЕДА
Надеюсь она вернет команду в нужное направление
СУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!!!
andi
18 Февраля 2023 в 17:33
Классный футбол показали обе команды. Рад что АРСЕНАЛ продолжат борьбу за чемпионство.
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Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал Арсенал
2
4
4.40 3.95 1.80
Видео
Перерыв
Брайтон Брайтон
Фулхэм Фулхэм
0
0
1.61 4.30 5.40
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