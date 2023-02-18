Первый гол Зинченко в АПЛ и два подгона от Мартинеса в добавленное время: «Арсенал» победил на «Вилла Парк»

«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграли в рамках 24-го тура АПЛ.

24-й тур английской премьер-лиги открывал лидер сезона. Правда, теперь нужна оговорка – лидер по потерянным очкам. Формально к матчу с «Астон Виллой» лондонцы подходили на втором месте, и только после него вернули себе первую позицию. Посреди недели «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити», уступают «канониры» и по дополнительным показателям, так что при равенстве очков лидерство забрали «горожане».

У команды Микеля Артеты ещё матч в запасе, но психологическая устойчивость пошатнулась. Матч против «Астон Виллы» будто стал продолжением сложнейший игры против «Сити». Хозяева моментом воспользовались, смело рванули в атаку и уже на пятой минуте счёт открыли. Мэттью Кэш мягко забросил мяч из центрального круга на Уоткинса, Олли слева добежал до чужой штрафной площади и из-под Салиба пробил в дальний угол – 1:0. Всё просто.

«Арсенал» конечно же не сдался, ответив своим быстрым голом. Бен Уайт с правого фланга подал на ближнюю штангу, защитник хозяев выбил точно на Букайо Сака, который в касание с линии штрафной площади вколотил мяч под перекладину – 1:1. «Канониры» после гола провели активный отрезок, хорошенько придавили «виллианов», но в итоге пропустили сами.

Пружина хозяйской атаки распрямилась после провала Уайта. Морено получил мяч на левом фланге и прострелил вдоль ворот. Джака любезно махнул ногой мимо мяча, а Коутиньо без помех завершил атаку точным ударом в угол – 2:1. Видно было, «Арсенал» не отошёл от «Сити». Вроде есть игра, есть моменты, но неловкие решения у своих ворот регулярно перерастают в голы «Астон Виллы» и нужно отыгрываться.

Второй раз равный счёт вернул Зинченко. Сака от угла поля отдал на Эдегора, Мартин покатил ещё ближе к центру штрафной, а пробил оттуда Александр, уложивший мяч впритирку со штангой – 2:2. Тут же «Арсенал» обязан был выходить вперёд, но Нкетиа оформил очередной эпик фейл. Эдди получил чистый выход один на один, ушёл от Мартинеса и бил уже по пустым воротам, но умудрился взять выше створа. У «Виллы» же реализация была смертельной – 2 гола за 2 удара в створ ворот.

«Канониры» же продолжили аттракцион невиданной щедрости: после ошибки Консы и передачи Нкетиа Эдегор из штрафной площади расстреливал пустой угол, но банально не попал. Потом уже Габриэл после подачи Эдегора и ошибки Мартинеса затылком бил по пустым воротам – и тут мимо. С такой реализацией удивительно, что «Арсенал» всё-таки смог победить «Астон Виллу».

Уже в компенсированное время Жоржиньо мощнейшим образом выстрелил со средней дистанции, мяч врезался в перекладину, затем в спину Эмилиано Мартинесу и оказался в сетке. Автогол голкипера сборной Аргентины – 2:3! А окончательный счёт установил Габриэл Мартинелли, на восьмой компенсированной минуте убежавший на пустые ворота после рейда Мартинеса в чужую штрафную площадь - 2:4. Преимущество «канониров» над «Манчестер Сити» вновь составляет три балла.