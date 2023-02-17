«Астон Вилла» вновь нацелилась на Абрахама

Английская «Астон Вилла» планирует усилить атаку нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом.

Слухи о возможном возвращении англичанина на родину возникают регулярно. Недавно стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси», претендующие на 25-летнего футболиста, отдают предпочтение другим кандидатурам. Согласно 90min, одним из главных претендентов на форварда предстоящим летом может стать «Астон Вилла», готовая расстаться с внушительной суммой ради его приобретения. По данным источника, «Рома» согласится продать игрока, если за него предложат порядка 45 млн евро.

В активе Тэмми Абрахама семь голов и пять ассистов в 30 матчах за римлян в нынешней кампании.