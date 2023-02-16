Абидаль: «Я горжусь такими футболистами, как Аршавин»

Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль поделился мнением о российском нападающем Андрее Аршавине, который ранее выступал за «Арсенал».

По словам француза, во времена его профессиональной карьеры было немало талантливых российских футболистов, в числе которых находился и Аршавин.

«Я рад и горжусь такими футболистами, как Аршавин, которые, несмотря на тяжёлый климат в России, оборонительную манеру игры российских команд, проявили себя в европейском футболе», — цитирует Абидаля Sport24.

Напомним, Аршавин защищал цвета «Арсенала» с 2009 по 2013 год. В общей сложности за «канониров» россиянин провёл 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.