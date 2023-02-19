Эмери разочарован игрой Эмилиано Мартинеса

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Астон Вилла» проиграла в домашнем матче лидеру чемпионата - лондонскому «Арсеналу». Наставник «вилланов» Унаи Эмери, в прошлом тренировавший «Арсенал», очень расстроен последним голом, который пропустила его команда.

Он напомнил ситуацию в хоккее, которая случается, когда команда меняет вратаря на полевого игрока. Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес, который после чемпионата мира начал, что называется, «чудить» (впрочем, чудить он начал еще во время церемонии награждения, на самом деле), опрометчиво побежал в чужую штрафную площадь, но там угловой сложился не в пользу «Астон Виллы» и она получила гол в пустые ворота.

- За последний гол мне стыдно. Никогда не говорил своему вратарю уходить вперед. Так не делается. Он так решил. Он знает, что за решения надо отвечать, - цитирует слова Эмери BBC Sport.