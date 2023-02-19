В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Астон Вилла» проиграла в домашнем матче лидеру чемпионата - лондонскому «Арсеналу». Наставник «вилланов» Унаи Эмери, в прошлом тренировавший «Арсенал», заявил, что разочарован - но не удивлен итогами игры.- Очень разочарован. Но я не удивлен. Мы смогли во многом стать лучше, но Премьер-лига - требовательная среда, тут прогрессируют и другие. Мы играем в лучшей лиге мира, и если игроки не выполняют на поле план, то это оборачивается поражением. Обычно после матча я занимаюсь анализом, но сегодня я предоставлю это игрокам, чтобы они разобрались, что не надо делать, - цитирует слова Эмери BT Sport.
Эмери: «Разочарован, но не удивлён»
|Астон Вилла
|Арсенал
окончен
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