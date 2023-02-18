Артета: «Мы показали свой характер и стойкость в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после волевой победы в матче 24-го тура АПЛ над «Астон Виллой» (4:2).

«Мы показали свой характер и стойкость. Во втором тайме у нас было много моментов, нам нужен был всего один удачный эпизод, и у Жоржиньо получилось его сделать. Мы очень рады победе», — цитирует Артету Sky Sports.

«Арсенал» вернул себе первую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 54 очка за 23 игры. В следующем туре подопечные Артеты встретятся с «Лестером», матч пройдет 25 февраля, начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.