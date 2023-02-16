Аке: «Рано радоваться, мы ещё не фавориты АПЛ»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал текущую ситуацию в АПЛ. Напомним, что вчера «горожане» в очередной раз расстроили болельщиков «Арсенала», уже уверовавших в чемпионство своего клуба, и уверенно обыграли «канониров» на «Эмирейтс» - 3:1.

«Стал ли «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ? Нет, у «Арсенала» все еще есть игра в запасе, радоваться рано. Знаем, что у нас впереди ещё долгий путь, да и разница между командами во вчерашней игре была небольшой», - цитирует Аке портал Independent News.

По итогам вчерашней встречи «Арсенал» и «Манчестер Сити» сравнялись по набранным очкам в турнирной таблице, однако у подопечных Микеля Артеты ещё есть игра в запасе.