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Аке: «Рано радоваться, мы ещё не фавориты АПЛ»

16 Февраля 2023 • 19:21 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
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18.02 15:30

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал текущую ситуацию в АПЛ. Напомним, что вчера «горожане» в очередной раз расстроили болельщиков «Арсенала», уже уверовавших в чемпионство своего клуба, и уверенно обыграли «канониров» на «Эмирейтс» - 3:1.

«Стал ли «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ? Нет, у «Арсенала» все еще есть игра в запасе, радоваться рано. Знаем, что у нас впереди ещё долгий путь, да и разница между командами во вчерашней игре была небольшой», - цитирует Аке портал Independent News.

По итогам вчерашней встречи «Арсенал» и «Манчестер Сити» сравнялись по набранным очкам в турнирной таблице, однако у подопечных Микеля Артеты ещё есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Натан Аке
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