Зинченко: «Я рад, что забил первый гол за «Арсенал», но главное — три очка»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался после победы над «Астон Виллой» (4:2).

«Мы получили хороший урок — мы должны верить в победу до конца. То, как команда вышла на второй тайм — это идеальная реакция на происходящее. Я рад, что забил первый гол за «Арсенал», но главное — три очка», — цитирует слова Зинченко BBC.

«Арсенал» вернулся на первую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги после волевой победы над «Астон Виллой». На счету «канониров» 54 набранных очка за 23 игры. Идущий на втором месте «Манчестер Сити» отстает от лидера на три балла.

В следующем туре «Арсенал» сыграет против «Лестера» (25 февраля).