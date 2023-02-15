«Астон Вилла» хочет вернуть Эннера Валенсию в АПЛ

«Астон Вилла» рассматривает вариант с приглашением нападающего турецкого «Фенербахче» Эннера Валенсии. Напомним, эквадорец ранее выступал в Английской премьер-лиге в составе лондонского «Вест Хэма» и «Эвертона».

По информации от журналиста Экрема Конура, «Астон Вилла» действительно заинтересована в приглашении Валенсии, который является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша чемпионата Турции с 20 голами в активе.

Тем не менее, Валенсия в данный момент счастлив в стамбульском клубе и ведёт переговоры по поводу нового контракта. Ранее агент 33-летнего форварда заявил, что Эннер в январе мог оказаться в каталонской «Барселоне».