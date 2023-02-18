Артету могут наказать за жест в адрес арбитра

В субботу «Арсенал» добился волевой победы в гостях у «Астон Виллы» со счётом 4:2. Команда Микеля Артеты вырвала три очка уже в компенсированное время, забив в этот отрезок дважды.

На последней минуте основного времени при счёте 2:2 арбитр Саймон Хупер попросил игроков «Арсенала» по новой разыграть мяч, ведь удар наносился по катящемуся мячу. Рефери сделал характерный круговой жест руками. Рулевой «канониров» Микель Артета раздражённо и неуважительно отреагировал на просьбу Хупера. Он даже спародировал этот жест судьи, произнося что-то себе под нос в порыве гнева. При этом один из членов тренерского штаба «Арсенала» пытался успокоить Артету.

Теперь Микеля Артету могут наказать.