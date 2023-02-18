Эмери оценил уровень «Арсенала»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что думает об успехах нынешнего «Арсенала».

Испанский специалист возглавлял «канониров» с 2018 по 2019 год. В ноябре 2022 года он вернулся в Премьер-лигу, приняв предложение «Астон Виллы» после успешной работы в «Вильярреале».

«Арсенал» – очень качественная команда, находящаяся в хорошей форме. Недавние результаты не должны влиять на восприятие успехов, достигнутых за последнее время. «Арсенал» остаётся претендентом на титул.

У меня был полезный опыт работы в этом клубе, мне приятно вспоминать об этих полутора годах», – сказал Эмери на пресс-конференции перед матчем с «канонирами», который состоится в субботу.