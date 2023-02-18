Фанату, который ударил Ремсдейла, запретили ходить на футбол четыре года

Фанату «Тоттенхэма» Джозефу Уоттсу, который в январе после очной встречи «канониров» и «шпор» пнул голкипера «Арсенала» Аарона Ремсдейла, запретили посещать матчи на четыре года. Помимо этого, виновного приговорили к 12 месяцам обязательных работ и 150 часам неоплачиваемой работы. Подробностями делится The Guardian.

Напомним, в январе «Арсенал» гостил у «Тоттенхэма» на выезде, в этой игре подопечным Микеля Артеты улыбнулась удача – «канониры» победили – 2:0. После игры к голкиперу гостей Ремсдейлу подбежал фанат, который успел пнуть его ногой со спины. Стюарды в этот момент потеряли бдительность и не успели помешать нарушителю порядка.